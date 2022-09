Foot - PSG

Agacé par l’attitude de Mbappé, Neymar a vidé son sac en coulisse

Publié le 13 septembre 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Depuis le début de la saison, on peut témoigner d’accrochages visibles sur les terrains entre Kylian Mbappé et Neymar pour une histoire de penalty ou d’oubli lors d’actions décisives. La situation serait si tendue que Neymar commencerait à en avoir assez au point de vider son sac auprès de ses proches tout en refusant de s’exprimer à la presse après le match contre la Juventus tout particulièrement.

Entre Neymar et Kylian Mbappé, ce n’est plus l’amour fou comme au début de leur relation il y a de cela cinq ans. Et ce n’est pas le champion du monde qui affirmera le contraire comme il l’a fait savoir en conférence de presse lundi dernier avant le match d’ouverture de la Ligue des champions opposant le PSG à la Juventus. « On a toujours eu une relation basée sur le respect mais on a toujours eu des moments comme ça où il y a des moments un peu plus froid et des moments un peu plus chauds, expliquait le numéro 7 parisien. Il y a des périodes, on est les meilleurs amis du monde et d'autres on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Quand tu as deux joueurs au caractère fort, ce n'est pas linéaire ».

Neymar a refusé de parler à la presse à cause de Mbappé

Cependant, quelques heures après cette déclaration, un nouvel incident a eu lieu entre Neymar et Kylian Mbappé. Après avoir inscrit un doublé et ayant ouvert le score grâce à un service royal de Neymar en tout début de rencontre, Mbappé n’a pas rendu la pareille au Brésilien à la 51ème minute de jeu en l’oubliant littéralement face à Matia Perin alors que le numéro 10 du PSG était démarqué au second poteau. Kylian Mbappé l’a joué en solo afin de potentiellement inscrire un triplé, en vain. Ce choix n’a pas plu à Neymar qui est apparu particulièrement agacé au point de ne pas se présenter devant les caméras du diffuseur de la Ligue des champions après la rencontre. D’après Goal , Neymar aurait fait savoir à Luis Campos et aux attachés de presse du club parisien qu’il n’irait pas parler après le match en raison de son agacement envers Kylian Mbappé.

Une échauffourée en début de saison qui a poussé Messi à intervenir

Mais ce ne fut pas un cas isolé, la tension entre Kylian Mbappé et Neymar est grandement montée dès la deuxième journée de Ligue 1 après la victoire du PSG face à Montpellier (5-2). La cause ? En cours de match, après avoir manqué le premier penalty gagné par le club de la capitale, Kylian Mbappé a réclamé le ballon à Neymar lors du deuxième tir au but obtenu par le PSG, requête que le Brésilien lui a refusé. De quoi déclencher des tensions dans le vestiaire du Paris Saint-Germain dans la foulée de la rencontre. Selon Goal , il aurait fallu que Lionel Messi, Sergio Ramos et le capitaine Marquinhos s’interposent afin d’éviter que la situation entre les deux attaquants s’envenime.

Neymar estimerait que Mbappé veuille garder la lumière et les louanges pour lui