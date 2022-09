Foot - PSG

PSG : Galtier donne les secrets de la métamorphose de Neymar

Publié le 13 septembre 2022 à 13h10 par Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier s’est exprimé au sujet du très bon début de saison de Neymar, actuel meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec dix réalisation toutes compétitions confondues. A quelques semaines de la Coupe du monde, le Brésilien est plus que jamais un atout pour le club de la capitale et il l’a encore montré avec son but victorieux face au Stade Brestois (1-0), lors de la dernière journée de Ligue 1.

Depuis son arrivée en 2017, Neymar est passé par de nombreuses périodes délicates au PSG. La saison dernière n’a pas fait exception, puisque le Brésilien a encore été gêné par une blessure et a totalement été éclipsé par son coéquipier Kylian Mbappé.

« Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent »

La tendance a changé depuis le début de la saison, puisque Neymar est sans aucun doute le meilleur joueur du PSG. Tout ça grâce à une recette secrète de Christophe Galtier ? « Ce serait réducteur de penser que ce n'est qu'avec moi et mon staff » a expliqué le coach du PSG, en conférence de presse. « Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs élevés au coeur d'une saison particulière. Il est arrivé à l'heure, fit, il a bien travaillé avant ».

« On a voulu le mettre dans les meilleures conditions »