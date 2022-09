Foot - PSG

Mis sous pression, Neymar lâche un gros message

Publié le 12 septembre 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Décevant la saison dernière, Neymar a reçu, il y a quelques semaines, un avertissement de la part de Christophe Galtier et de Luis Campos. Touché dans son estime, le joueur brésilien a fourni un énorme travail durant la préparation pour réaliser la meilleure saison possible avec le PSG. Et son début de championnat lui donne raison.

Neymar est un nouveau joueur depuis le lancement de la Ligue 1. Décevant lors du dernier exercice, le joueur brésilien a fourni de gros efforts durant l'intersaison pour tenter d'effacer ses dernières prestations décevants avec le PSG. Journaliste pour Goal, Marc Mechenoua a lâché quelques révélations sur le retour en forme de Neymar.

PSG : Neymar écrit l'histoire, la sortie poignante de Galtier https://t.co/evcPfLjmAt pic.twitter.com/gh1LuMLZpV — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« Neymar a eu des discussions avec Luis Campos et Christophe Galtier »

Le journaliste annonce que Christophe Galtier et Luis Campos n'avaient pas hésité à mettre la pression sur Neymar avant le début de la saison. « Je sais que Neymar a eu des discussions avec le staff parisien, notamment Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une sorte de feuille de route qui lui a été fixée. Pas en termes d’objectif, mais en termes de travail. Ce qu’il doit faire pour maintenir son niveau » a-t-il déclaré au micro de France-Bleu .

« En privé, il dit qu’il tient cette feuille de route »