Foot - PSG

PSG : Une nouvelle polémique éclate au PSG

Publié le 12 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

D’un point de vue sportif et comptable, tout va bien pour le PSG. En effet, le club de la capitale est toujours invaincu en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des Champions. Pour autant, tout n’est pas tout rose pour le PSG, qui doit faire avec plusieurs polémiques depuis le début de la saison. Et voilà qu’une nouvelle affaire fait parler suite à la dernière rencontre face à Brest en championnat.

Une fois n’est pas coutume, le PSG est encore secoué par les polémiques en ce début de saison. Et elles ont été nombreuses pour le club de la capitale jusqu’à présent. Le penaltygate entre Kylian Mbappé et Neymar ou encore la polémique écologique suite à la réponse de Christophe Galtier, le PSG n’a pas vécu que des jours tranquilles dernièrement. Et voilà que les Parisiens doivent gérer une nouvelle polémique, cette fois liée à l’arbitrage. En effet, suite à la dernière rencontre de Ligue 1, Brest n’a pas hésité à crier au scandale.

PSG : Kimpembe au cœur de la polémique, un énorme coup de gueule est lâché https://t.co/evgmyH3DHs pic.twitter.com/8qAsO6mgou — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Kimpembe, l’action qui fait polémique

Et c’est en fin de match que la polémique a éclaté. Déjà averti d’un carton jaune, Presnel Kimpembe a été l’auteur d’un tacle très appuyé. Alors que cela aurait pu lui valoir un carton rouge direct ou même un second carton jaune, le capitaine du PSG lors de cette rencontre n’a finalement pas été sanctionné. Et cela ne s’est pas arrêté là. En effet, quand il partait se remplacer, Kimpembe s’est distingué avec un geste d’énervement envers l’arbitre, en enlevant violemment la main de ce dernier qui était posée sur lui. Là encore, le joueur du PSG n’a pas été réprimandé alors que cela aurait pu lui valoir un carton rouge direct.

« Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris »

Forcément, du côté de Brest, on a crié au scandale suite à cette action de Presnel Kimpembe. En conférence de presse d’après match, Michel Der Zakarian, entraîneur brestois, a alors poussé un coup de gueule, pointant du doigt un arbitrage pro-PSG : « C'est par rapport à l'arbitre. L'arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute. (…) Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris ».

« Non, le PSG n’est pas favorisé par l’arbitrage »