Après son pétage de plomb, Kimpembe sort du silence

Publié le 12 septembre 2022 à 21h10 par Dan Marciano

L'attitude de Presnel Kimpembe envers Jérémie Pignard, l'arbitre de la rencontre PSG-Brest, samedi dernier fait couler beaucoup d'encre. Alors que certains estiment qu'il aurait mérité un second avertissement après un tacle dangereux dur Ivan Cardona, le défenseur français a expliqué son coup de sang et commence à exprimer des remords.

Presnel Kimpembe a vécu un samedi soir mouvementé. Sorti sur blessure lors de la rencontre face à Brest, le défenseur du PSG a été impliqué sur un fait de jeu, qui continue de faire parler. Alors qu'il avait déjà écopé d'un carton jaune, le champion du monde a taclé dangereusement Ivan Cardona, joueur de Brest. L'arbitre n'a pas bougé, ce qui a provoqué la colère de Michel Der Zakarian.



PSG : Après son pétage de plomb, Kimpembe est fixé pour une suspension https://t.co/wZD9q9QhpR pic.twitter.com/AJMwVJSwXk — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

« Wesh, touche-moi pas frère ! »

La polémique a pris plus d'ampleur ce dimanche après qu' Amazon Prime ait divulgué l'échange entre l'arbitre de la rencontre et Kimpembe. « Wesh, touche-moi pas frère ! Pourquoi tu me touches ? Touche-moi pas ! » prononce le défenseur en direction de Jérémie Pignard.

Kimpembe livre ses explications