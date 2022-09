Foot - PSG

Au coeur du malaise entre Neymar et Mbappé, Messi s’en est mêlé

Publié le 13 septembre 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Depuis quelques semaines, il est question d’une relation qui semble se détériorer entre Kylian Mbappé et Neymar comme en attestait l’épisode du penaltygate le 13 août dernier. D’ailleurs, cet épisode aurait engendré une échauffourée au retour dans les vestiaires entre les deux hommes, obligeant Lionel Messi, Sergio Ramos et Marquinhos à monter au créneau.

Tout a commencé le 13 août dernier lors de la deuxième journée de Ligue 1. À l’occasion de la réception de Montpellier (5-2), Kylian Mbappé avait manqué un penalty pour son retour à la compétition, ayant raté l’ouverture du championnat à Clermont en raison d’une blessure. Et alors que le PSG a obtenu un second penalty concédé par Falaye Sacko, Neymar prenait le ballon pour s’élancer lorsque Mbappé lui a demandé de lui laisser se rattraper. Ce que le Brésilien a refusé, entraînant un certain ressentiment de la part du champion du monde, et causant le fameux penaltygate.

Messi, Ramos et Marquinhos ont dû éteindre le premier feu face à Montpellier

Ce mardi, Goal a fait un gros point sur la relation en demi-teinte de Kylian Mbappé et de Neymar. Et d’après les informations divulguées par le média, la température serait montée entre les deux hommes au retour pour les vestiaires du Parc des princes à la fin du match. Au point qu’il ait fallu l’intervention à la fois de Sergio Ramos, du capitaine Marquinhos, mais aussi de Lionel Messi pour

éviter que la situation délicate s’envenime.

Mbappé reconnaît des moments froids avec Neymar