PSG : Marquinhos, Galtier… Critiqué, Neymar les impressionne tous

Publié le 13 septembre 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Après des années compliquées, Neymar a démarré la saison sur les chapeaux de roues et s’affirme comme le meilleur joueur du Paris Saint-Germain des derniers mois. Un changement radical qui semble avoir tapé dans l’oeil de son coéquipier Marquinhos, mais également de Christophe Galtier, qui l’entraine depuis qu’il a remplacé Mauricio Pochettino cet été.

Si on remonte à la septième journée de la Ligue 1 2021/2022, Neymar totalisait un tout petit but en trois rencontres. A l’époque, il avait repris l’entrainement en retard et il n’a pas fallu attendre longtemps avant qu’il ne se blesse à la malléole, ce qui l’a tenu éloigné des terrains jusqu’en février. Un an après, c’est un tout autre Neymar que l’ont voit au PSG. C’est simple, le Brésilien est sans aucun doute le meilleur joueur de ce début de saison et il a montré pouvoir redevenir le redoutable buteur qu’il était, même s’il s’est également mué en passeur décisif. Cela se voit évidemment sur sa ligne de statistiques, puisqu’il totalise 10 buts, dont 8 en sept journées de Ligue 1, auxquels on peut ajouter 6 passes décisives.

Pousser vers la sortie, Neymar prend sa revanche

Ce regain de forme, est comme un signal envoyé à la nouvelle direction du PSG, qui lors du mercato estival a tout fait pour se débarrasser de Neymar. C’est le cas de Luis Campos, qui à en croire la presse anglaise a voulu le pousser vers Chelsea, mais également vers Manchester City. Ces deux pistes se sont soldées par des échecs, avec Neymar qui n’a jamais semble vouloir quitter le PSG de son côté. Désormais, il en est la véritable inspiration offensive et semble faire l’unanimité au sein du club de la capitale, même si Lionel Messi et Kylian Mbappé ne sont pas en reste.

« Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière »

Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a rendu un grand hommage à Neymar, vraisemblablement revenu très motivé cet été. « Ce serait réducteur de penser que ce n'est qu'avec moi et mon staff. Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs élevés au coeur d'une saison particulière. Il est arrivé à l'heure, fit, il a bien travaillé avant » a expliqué le coach du PSG. « C'est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe offensivement mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon ».

