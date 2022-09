Foot - Mercato - PSG

PSG : Marquinhos s’enflamme pour cette recrue du mercato

Publié le 13 septembre 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet

Arrivé au PSG cet été, Vitinha s’est déjà parfaitement intégré dans le vestiaire parisien. Le milieu de terrain portugais est déjà titulaire aux côtés de Marco Verratti dans l’entrejeu et semble donner entière satisfaction à Christophe Galtier. Le joueur de 22 ans fait également l’unanimité auprès de Marquinhos, qui en a profité pour souligner les qualités de son coéquipier.

Si tout n’a pas été parfait lors de ce mercato estival côté PSG, Luis Campos peut néanmoins se féliciter pour les recrues qu’il a apporté à Christophe Galtier au milieu de terrain. Le conseiller sportif a attiré Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Vitinha dans la capitale. Ce dernier s’est d’ailleurs parfaitement intégré dans le groupe du PSG, au point d’être déjà titulaire aux côtés de Marco Verratti dans l’entrejeu. Interrogé sur son nouveau coéquipier en conférence de presse ce mardi, Marquinhos n'a pas manqué de saluer ses qualités.

«C'est magnifique d'avoir un joueur qui s'adapte aussi vite»

« Vitinha ? On est tous impressionné, il s'est très vite habitué et s'est adapté à notre jeu. C'est un joueur très intelligent et athlétique. Il couvre les espaces de nos joueurs, s'intègre très bien. C'est magnifique d'avoir un joueur qui s'adapte aussi vite. Il montre des qualités de leader. Ce n'est pas d'arriver dans une équipe avec des grands joueurs » a expliqué le capitaine du PSG avant d’affronter le Maccabi Haïfa ce mercredi.

«J’ai vraiment senti qu’on me voulait»