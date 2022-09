Foot - Mercato - PSG

Transfert, adaptation... Vitinha dit tout sur son arrivée au PSG

Publié le 12 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction

Débarqué en provenance du FC Porto contre plus de 40M€, Vitinha réalise un début de saison canon avec le Paris Saint-Germain. L’international portugais semble très heureux de sa signature au club, et a livré les secrets de son adaptation et de l’accueil qui lui a été réservé par les joueurs parisiens.

Vitinha est l’une des grandes satisfactions de Christophe Galtier sur le mercato parisien. En effet, le milieu de terrain a quitté le FC Porto contre 40M€, afin de rejoindre le PSG, dans l’espoir de passer encore un cap. C’est désormais chose faite, en tous cas en ce début de saison. L’international portugais a été plus qu’impressionnant. Notamment en raison de son adaptation éclair.





« J’ai vraiment senti qu’on me voulait »

Dans une interview accordée aux médias officiels du PSG, l’international portugais Vitinha est revenu sur l’accueil qui lui a été réservé au sein du club. « J'ai été très bien accueilli. J'ai vraiment senti qu’on me voulait. Pour un joueur qui vient de l'étranger, sentir cet accueil incroyable et cette chaleur humaine est un véritable bonheur parce que vous arrivez dans un endroit où vous sentez que tout le monde vous veut. C’est ce que j'ai ressenti depuis le début et ça continue. C'est un début parfait » a-t-il confié.

« Mon adaptation a été très facile »

Toujours lors de cette même interview, Vitinha a évoqué les rôles de Danilo Pereira et Nuno Mendes dans son adaptation éclair au PSG, mais aussi les interactions avec les autres membres du vestiaire : « Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je n'avais aucune idée de la personnalité des uns et des autres. Je savais uniquement qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait dans le football. Bien sûr, c'est difficile, ou plutôt je pensais que ce serait difficile d'arriver dans un vestiaire comme celui-ci. Mais la vérité, c'est que mon adaptation a été très facile. Tous les joueurs ont été très attentionnés, ils ont tous été d'une grande aide. J’ai, dès le début, pu leur parler comme si je parlais à n'importe lequel de mes autres amis. Quand c'est comme ça, les choses sont beaucoup plus faciles, en-dehors et sur le terrain aussi. Danilo et Nuno, m'ont particulièrement aidé. Je les connaissais déjà à mon arrivée. Ce sont deux personnes extraordinaires, en plus d'être des footballeurs incroyables. Ils m'ont fait me sentir chez moi »

« Les choses se sont bien passées dès le début »