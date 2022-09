Foot - PSG

PSG : Neymar a «peur» de ce joueur, il lui répond

Publié le 13 septembre 2022 à 15h45 par Pierrick Levallet

Auteur d’un excellent début de saison, Neymar est reparti sur de meilleures bases qu’en 2021-2022. Malgré tout, il arrive que le Brésilien ait peur de certains joueurs adverses. Récemment, la star du PSG avouait être effrayée par Antonio Rüdiger. L’international allemand, qui évolue au Real Madrid, a alors répondu à Neymar en conférence de presse ce mardi.

Après un exercice 2021-2022 assez compliqué, Neymar est reparti sur de meilleures bases cette saison. Le Brésilien brille sur le front de l’attaque parisienne aux côtes de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Jusqu’à présent, la star du PSG est impliqué sur 17 buts en neuf rencontres (10 réalisations, 7 passes décisives). Ce n’est plus un secret, Neymar a un style assez provocateur sur le terrain avec ses dribbles. Mais il lui arrive parfois d’avoir peur de certains défenseurs adverses. Et il a donné l’identité de l’un d’entre eux.

«Rüdiger ? C'est un défenseur central qui vous fait peur»

Dans un entretien accordé à DAZN , Neymar a avoué être effrayé par le nouveau défenseur du Real Madrid : Antonio Rüdiger. « Rüdiger ? Je l'aime bien. C'est un défenseur central qui vous fait peur. Il est très fort et grand ! Certains attaquants ont un peu peur. Je ne sais pas, mais je pense que beaucoup d'attaquants ont un peu peur » a-t-il expliqué. La réponse du principal intéressé ne s’est pas faite attendre.

«Je ne sais pas si je fais peur à qui que ce soit»