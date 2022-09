Foot - Mercato - PSG

PSG : Vers un transfert surprise de dernière minute ? La réponse

Publié le 14 septembre 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

Avec la blessure de Presnel Kimpembe, le PSG aurait eu la possibilité de recruter un joker en défense centrale. Plusieurs joueurs libres auraient d'ailleurs été proposés à Luis Campos. Mais le conseiller football du club parisien a clairement écarté cette hypothèse en coulisses.

Cet été, le PSG a longtemps fait le forcing pour recruter Milan Skriniar. Il faut dire que Christophe Galtier a rapidement acté le fait d'évoluer dans un schéma à trois axiaux et les départs de Thilo Kehrer et Abdou Diallo ont clairement appauvri ce secteur de jeu puisque l'effectif parisien ne compte aucun défenseur central de formation derrière le trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe, à l'exception du très jeune El Chadaille Bitshiabu. Une situation qui pose problème aujourd'hui.

Mercato - PSG : Campos prépare déjà un gros transfert pour cet hiver https://t.co/nLEwL4o6s9 pic.twitter.com/OwSHZT72aQ — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Pas de joker pour remplacer Kimpembe ?

En effet, Presnel Kimpembe est sorti sur blessure contre Brest (1-0) et sera écarté des terrains pendant environ 6 semaines. Pour le remplacer, Christophe Galtier devrait faire confiance à Danilo Pereira, mais selon les informations de L'EQUIPE , le PSG s'est également vu proposer plusieurs défenseurs centraux libres qui pourraient débarquer en tant que joker. Une solution écartée par Luis Campos.

Le PSG veut tout miser sur Skriniar

Et pour cause, la priorité du PSG reste de recruter Milan Skriniar. Par conséquent, Luis Campos a décidé de ne recruter personne d'ici le mercato d'hiver dans le but de revenir à la charge en janvier pour le transfert du défenseur de l'Inter Milan.