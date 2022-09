Foot - Mercato

Après le PSG, un premier couac se dessine pour Pochettino ?

Publié le 17 septembre 2022 à 08h10 par Pierrick Levallet

Limogé par le PSG cet été et remplacé par Christophe Galtier, Mauricio Pochettino est toujours sans club. Toutefois, une place pourrait se libérer à la Juventus puisque Massimiliano Allegri ne fait plus vraiment l’unanimité. Néanmoins, le technicien argentin pourrait voir la porte de la Vieille Dame se fermer à cause de son salaire.

Après seulement une saison complète au PSG, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions. Les résultats du technicien argentin l’exercice dernier n’ont pas du tout plu à la direction parisienne, qui l’a remplacé par Christophe Galtier. Alors que le PSG brille de nouveau, Mauricio Pochettino est toujours sans club. Et récemment, il était lié à un retour en Premier League.

Mercato : Le rêve de Pochettino après le PSG est parti en fumée https://t.co/8HaW68VBsQ pic.twitter.com/epwbe4ZdiI — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Chelsea pensait à Pochettino

Alors que Thomas Tuchel venait d’être limogé par Chelsea, Mauricio Pochettino figurait parmi les noms envisagés par la direction des Blues . Toutefois, le club londonien s’est tourné vers Graham Potter, recalant ainsi l’Argentin. Mais un poste pourrait se libérer à la Juventus puisque Massimiliano Allegri est vivement critiqué. Néanmoins, l’affaire pourrait se corser assez rapidement.

Le salaire de Pochettino est un problème pour la Juventus