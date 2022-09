Foot - Mercato - PSG

PSG : Pochettino se fait égratigner sur son départ

Publié le 16 septembre 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 16 septembre 2022 à 13h48

Limogé par le PSG cet été et remplacé par Christophe Galtier qui a pris le relais avec un début de saison plutôt convaincant, Mauricio Pochettino ne semble pas avoir laissé un souvenir marquant à Peter Bosz. Et l’entraîneur de l’OL a d’ailleurs égratigné le technicien argentin en conférence de presse.

C’est un fait, l’organigramme a considérablement changé durant l’été au PSG ! Out Leonardo et Mauricio Pochettino, qui ont été respectivement remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier pour donner un nouvel élan au projet QSI. Le tandem, qui avait déjà fait ses preuves par le passé au LOSC, a donc été mis en place au PSG.

Mercato : Après le PSG, Pochettino a bien essuyé un nouvel échec cuisant https://t.co/9Q0D739yHE pic.twitter.com/O8yQH9FJWy — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Le PSG démarre bien

Le club de la capitale connaît d’ailleurs un début de saison plutôt convaincant dans son ensemble, avec un Trophée des Champions remporté aisément contre le FC Nantes (4-0), une place de leader en Ligue 1 et deux victoires en deux matchs de Ligue des Champions sous la houlette de Christophe Galtier.

Bosz se paye Pochettino