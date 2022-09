Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, l’atout pique du Qatar pour Messi ?

Publié le 16 septembre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier pourrait s’avérer être un véritable atout pour le Paris Saint-Germain dans sa quête de la signature de Lionel Messi pour un nouveau contrat qui expirerait en juin 2025, à savoir une année supplémentaire que son option d'une saison jusqu'en juin 2024. Explications.

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi pourrait plier bagage et se lancer un nouveau défi après une parenthèse de deux saisons au PSG. En effet, le contrat du septuple Ballon d’or arrosera à expiration en juin prochain et bien qu’une option pour une saison supplémentaire pourrait être activée, l’avenir de Messi à Paris n’est pas assuré pour autant.

Galtier fait l’unanimité à Paris

Cependant, un changement majeur opéré par Luis Campos en juillet dernier pourrait inverser la tendance. Le conseiller football du PSG a pris la décision de nommer Christophe Galtier en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. Un choix qui fait l’unanimité auprès de Neymar et de Sergio Ramos qui l’ont notamment fait savoir à DAZN et aux médias du Paris Saint-Germain dernièrement.

Messi apprécié Galtier, la carte maîtresse du PSG ?