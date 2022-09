Foot - Mercato - PSG

11 ans après, le Qatar ne regrette pas d’avoir racheté le PSG

Publié le 16 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle galaxie. En passant sous pavillon qatari et grâce à la puissance financière de QSI, le club de la capitale s’est alors invité à la table des plus grands clubs du monde. Le PSG peut donc remercier le Qatar et bien que la Ligue des Champions n’a toujours pas été remportée, du côté de Doha, l’investissement réalisé il y a 11 ans est totalement validé.

C’est contre un chèque de 70M€ que le Qatar s’est offert le PSG en 2011. Un moyen pour le pays du Moyen-Orient de rayonner en Europe et de servir de vitrine. A la tête du club de la capitale, QSI n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour s’imposer parmi les meilleurs clubs européens. Des centaines de millions d’euros ont été dépensés et au Qatar, l’investissement en vaut visiblement la peine.

« Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! »

A l’occasion d’un entretien accordé au Point , l’émir du Qatar est revenu sur le rachat du PSG en 2011. Et il n’y a aucun regret pour Tamim ben Hamad Al Thani : « Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! Le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN ».

