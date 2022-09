Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a racheté le PSG, l'émir s'enflamme

Publié le 14 septembre 2022 à 19h45 par Thibault Morlain

C’est en 2021 que QSI a pris le pouvoir au PSG. Le club de la capitale est ainsi passé sous pavillon qatari et il est entré par la même occasion dans une autre galaxie. Une décennie plus tard, la Ligue des Champions n’a toujours pas été remportée mais le Qatar ne regrette clairement pas son investissement comme l’a fait savoir l’émir.

Si le PSG fait aujourd’hui partie des meilleurs clubs en Europe et a la possibilité de s’offrir les plus grands joueurs du monde, c’est grâce au Qatar et à QSI. Cela fait depuis 2011 que cette nouvelle ère a débuté à Paris. Les Qataris ont ainsi pris le pouvoir. Un investissement de 70M€ à l’époque qui en vaut largement la peine comme l’a assuré l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani.

L’émir du Qatar et le rachat du PSG

A l’occasion d’un entretien accordé au Point , le grand patron du PSG s’est en effet confié sur le choix de racheter le club de la capitale. Tamim ben Hamad Al Thani a alors expliqué à ce sujet : « Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! Le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent ».

« Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG »