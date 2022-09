Foot - Mercato - PSG

Le PSG revendu ? Al-Khelaïfi fait une révélation à 4 milliards

Publié le 5 septembre 2022 à 21h10 par Bernard Colas

À la tête du PSG depuis 2011, le Qatar peut se satisfaire d’avoir fait du club de la capitale l’un des plus importants du continent européen, et ce malgré l’absence de la Ligue des champions dans l’armoire des trophées. Sur le plan financier, les propriétaires du Paris Saint-Germain peuvent également savourer comme l’a révélé ce lundi Nasser Al-Khelaïfi.

À l’été 2011, le PSG changeait de dimension avec l’arrivée des Qataris. Avec ce rachat, le club de la capitale est entré dans la cour des très grands en parvenant à s’attacher les services de nombreuses stars, à l’instar de Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Lionel Messi. Si l’objectif principal n’a pas été rempli jusqu’à maintenant, à savoir la victoire en Ligue des champions, l’écurie parisienne est tout de même parvenue à se hisser jusqu’en finale de la plus prestigieuse des compétitions. Une réussite sportive pour le Qatar, mais également financière.

« Il y a des gens qui parlent de 4 milliards et qui nous envoient des offres »

Si le Qatar a beaucoup dépensé depuis onze ans, l’investissement est un succès. Présent ce lundi au congrès international " FootballTalks ", Nasser Al-Khelaïfi a en effet indiqué que la cote du PSG sur le marché avait explosé depuis son rachat par le Qatar. « On a acheté le club 70 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut plus de 4 milliards d'euros. Il y a des gens qui parlent de 4 milliards et qui nous envoient des offres », a révélé le président du PSG, dans des propos relayés par le journaliste Ben Jacobs.

Le PSG n’est pas à vendre