PSG, Barcelone… Cette clause qui peut tout relancer pour Messi

Publié le 14 septembre 2022 à 19h15 par Bernard Colas

Alors que son nom circule toujours en Catalogne, Lionel Messi est actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, qui voudrait le prolonger. L’Argentin dispose toutefois d’une année supplémentaire en option dans son bail qui lui permet d’apparaître en position de force pour son avenir.

Loin d’être à son meilleur niveau durant sa première saison au PSG, Lionel Messi a pris ses marques dans la capitale. L’Argentin a disputé 9 rencontres depuis la reprise, avec un total de 4 buts et 7 passes décisives, des dernières prestations convaincantes qui incitent le PSG à s’activer pour son avenir. Ce mercredi, RMC a confirmé que le club de la capitale songeait à renouveler le bail de Lionel Messi.

Une clause pourrait sceller l'avenir de Messi

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi a les cartes en main pour son avenir. Comme le rappelle RMC , une clause présente dans son contrat permet aux deux parties d’activer une prolongation pour une saison supplémentaire. Selon ESPN , le PSG envisage de la lever, et même de négocier une année de plus, afin de sécuriser l’avenir du septuple Ballon d’Or jusqu’en juin 2025. Mais de son côté, Lionel Messi a la tête ailleurs.

Messi veut attendre, le Barça à l’affût

En effet, Lionel Messi ne veut pas penser au mercato pour l’heure et souhaite se concentrer sur sa saison et le Mondial qui arrive. Rien ne devrait donc bouger d’ici 2023, lorsque l’Argentin aura une décision à prendre. S’il refuse d’activer la clause présente dans son bail pour prolonger, Lionel Messi sera libre et pourra s’engager dans le club de son choix. En Espagne, on explique notamment que le FC Barcelone garderait un œil sur la situation…