PSG : Une surprise à prévoir pour le mercato de Messi ?

Publié le 14 septembre 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi va rapidement se retrouver au coeur de discussions concernant son avenir. D'ailleurs le PSG souhaiterait conserver La Pulga au-delà de cette saison. Et en plus d'activer l'option dans son contrat, le club de la capitale souhaiterait même prolonger l'Argentin pour deux saisons supplémentaires.

Arrivé l'été dernier libre de tout contrat après la fin de son bail avec le FC Barcelone, Lionel Messi a connu des débuts très compliqués avec le PSG. Et pour cause, après avoir remporté la Copa America, le numéro 10 de l'Albiceleste s'imaginait parfaitement revenir en Catalogne afin d'y prolonger son bail qui s'était achevé le 30 juin. Mais Joan Laporta a annoncé à Lionel Messi que le Barça ne pourrait pas assumer son salaire. La star argentine s'est donc retrouvée libre sur le marché. Une opportunité exceptionnelle que le PSG n'a pas souhaité laisser filer.

Vers une prolongation de deux saisons ?

Et après une première saison plus que compliquée, Lionel Messi semble de retour à son meilleur niveau. La Pulga impressionne depuis le début de l'exercice au point de convaincre le PSG de le conserver au-delà de son contrat qui s'achève en juin prochain. ESPN confirme que le club de la capitale envisage sérieusement cette hypothèse. Des discussions devraient rapidement démarrer afin d'activer une clause dans le contrat de l'Argentin pour une saison supplémentaire. Mais le média précise que le PSG aimerait non seulement activer cette option afin que Lionel Messi soit lié jusqu'en 2024, mais ajouter une nouvelle option pour une saison supplémentaire.

