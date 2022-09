Foot - Mercato - PSG

Galtier a déjà une solution pour oublier ce gros raté du mercato ?

Publié le 14 septembre 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s’était fixé pour objectif d’intégrer un nouveau défenseur central dans l’effectif de Christophe Galtier. Mais après un échec cuisant dans le dossier Skriniar, Luis Campos n’a rien pu faire. La blessure de Presnel Kimpembe ne va rien arranger aux problèmes de Christophe Galtier dans ce secteur. Mais d’autres joueurs pourraient en profiter pour se montrer dans les prochaines semaines.

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaitait impérativement intégrer un nouveau défenseur central au sein de son effectif. Mais Luis Campos n’a rien pu faire. Avec Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, Christophe Galtier se retrouve donc assez restreint dans ses choix au moment de composer sa charnière. D’ailleurs, l’entraîneur parisien va compter un joueur en moins pendant quelques temps dans ce secteur.

Kimpembe indisponible pendant six semaines

Comme annoncé dans un communiqué du club, le PSG devra faire sans Presnel Kimpembe pour une durée d’environ six semaines. Un point devrait être fait d’ici une semaine, mais le constat est assez alarmant aux yeux de Christophe Galtier. L'absence du vice-capitaine du PSG ne va donc pas arranger les affaires de l'entraîneur parisien, qui était déjà limité dans ses options dans le secteur défensif. Pourtant, Luis Campos a tout tenté pour recruter un nouveau défenseur central lors de ce mercato estival.

Campos va revenir à la charge pour Skriniar

En effet, le conseiller sportif du PSG avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar cet été. Toutefois, l’Inter s’est montré intransigeant lors des négociations. Le club italien réclamait entre 75 et 80M€ pour se séparer du Slovaque. L’affaire ne s’est donc pas faite cet été, mais le PSG n’a pas écarté ce dossier pour autant. À en croire L’EQUIPE , le club de la capitale tentera à nouveau sa chance cet hiver. En attendant, Christophe Galtier devra trouver une solution pour pallier ce manque d’alternatives en défense. Et il l’a peut-être déjà déniché.

