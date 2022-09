Foot - Mercato - PSG

PSG : Pochettino, Galtier... L'incroyable soulagement de Messi

Publié le 14 septembre 2022 à 17h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a décidé de changer d'entraîneur. Mauricio Pochettino a ainsi été démis de ses fonctions, un an et demi après son arrivée et a été remplacé par Christophe Galtier. Un changement visiblement très apprécié par Lionel Messi en interne.

Après une saison plus que poussive, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions seulement un an et demi après son arrivée. Et alors que le nom de Zinedine Zidane a circulé avec insistance, c'est finalement Christophe Galtier qui a débarqué sur le banc du PSG. Un choix visiblement validé pour Lionel Messi.

Messi ne s'entendait pas avec Pochettino...

En effet, selon les informations d' ESPN , Lionel Messi ne s'entendait pas réellement avec Mauricio Pochettino. Bien qu'ils soient compatriotes, les deux hommes n'entretenaient pas une excellente relation. Il faut dire que la façon dont l'ancien coach de Tottenham utilisait La Pulga a été plusieurs fois critiquée.

... et se réjouit de l'arrivée de Galtier

Et à l'inverse, Lionel Messi semble enchanté d'avoir accueilli Christophe Galtier. L'Argentin s'entend bien avec son nouvel entraîneur qu'il découvre et serait très satisfait du nouveau projet tactique du PSG ainsi que de son rôle plus axial, alors que Mauricio Pochettino l'utilisait plutôt dans un couloir.