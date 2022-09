Foot - Mercato - PSG

PSG : En coulisse, Campos a attiré un proche de Mourinho

Publié le 14 septembre 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a réalisé de grands changements en interne à l'image de l'arrivée de Luis Campos, et ce dernier a très rapidement pris les choses en main pour effectuer une refonte du staff. En plus de Christophe Galtier, le dirigeant portugais a fait le forcing pour attirer un adjoint important.

Après une saison globalement décevante, le PSG a réalisé plusieurs changements en interne, à commencer par l'arrivée de Luis Campos pour remplacer Leonardo. Et le nouveau conseiller football du club de la capitale n'a pas manqué de rapidement faire des choix forts, notamment pour le poste d'entraîneur avec la nomination de Christophe Galtier.

Sacramento a été convaincu par Campos

Et ce n'est pas tout puisque comme le rappelle Le Parisien , Luis Campos a également rapidement fait le forcing pour enrichir le staff de Christophe Galtier en attirant Joao Sacramento. Adjoint de José Mourinho à l'AS Roma, c'est un proche de Luis Campos et il a donc rapidement été convaincu par le projet parisien, d'autant plus qu'il avait déjà travaillé avec Christophe Galtier à Lille.

Campos, l'architecte du nouveau staff

Par conséquent, Luis Campos est clairement l'architecte du nouveau staff du PSG qui a pris la succession de Mauricio Pochettino. Le Portugais avait collaboré avec Christophe Galtier au LOSC et cette association fonctionne a merveille. Pour la première fois depuis très longtemps, le PSG possède un binôme très fort et très proche pour gérer son secteur sportif.