PSG : Le mercato de Lionel Messi déjà relancé ?

Publié le 14 septembre 2022 à 14h00 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023, Lionel Messi voit déjà la question de son avenir être sur la table des dirigeants du PSG. Luis Campos serait déjà passé à l’action dans ce dossier et voudrait prolonger l’engagement de La Pulga. Sauf que l’Argentin, plus épanoui à Paris, ne veut rien entendre avant la Coupe du monde alors que la menace du FC Barcelone pourrait revenir dans les prochains mois.

Lors de l’été 2021, un véritable coup de tonnerre a frappé le marché des transferts. Alors que personne ne pensait voir Lionel Messi sous d’autres couleurs que celles du FC Barcelone un jour, l’Argentin s’est finalement engagé avec le PSG. Mais seulement un an après son arrivée, le septuple Ballon d’Or voit son avenir être déjà relancé, son contrat expirant en juin 2023. Le PSG prend ce dossier très au sérieux, et Luis Campos est déjà passé à l’action.

Campos veut prolonger Messi, mais...

Alors que Lionel Messi verrait son avenir devenir une question assez urgente au sein du PSG, L’EQUIPE révélait ce mardi la volonté de Luis Campos d’étendre l’engagement de La Pulga . La tâche du conseiller sportif parisien pourrait être facilitée par l’année en option qui figure dans le bail actuel de l’Argentin. Toutefois, Luis Campos va devoir patienter un peu, alors que le temps est compté dans ce dossier.

Messi ne veut rien entendre avant la Coupe du monde

En effet, Lionel Messi ne voudrait pas discuter de son avenir avant la Coupe du monde au Qatar. En attendant, la star de 35 ans veut se concentrer pleinement sur la première partie de saison avec le PSG et sur sa sélection nationale. Seul l’aspect sportif intéresserait Lionel Messi pour le moment. Impossible pour le club de la capitale et Luis Campos d’avancer sur la prolongation de La Pulga pour le moment. Toutefois, L’EQUIPE précise que Lionel Messi serait bien plus épanoui dans le groupe parisien cette saison. Néanmoins, le PSG devra se méfier d’une grande menace sur ce dossier.

Le Barça rôde toujours dans les parages