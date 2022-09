Foot - Mercato

Skriniar, Messi, Verratti… Toutes les infos mercato du 14 septembre

Publié le 14 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG va revenir à la charge pour Skriniar

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le PSG, qui s'est pourtant vu proposer les profils de plusieurs joueurs libres, a décidé de ne pas recruter de renfort au poste de défenseur central. Selon le quotidien sportif, la grande priorité de Luis Campos reste Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan), et ce dossier sera de nouveau sur la table lors du prochain mercato hivernal.



PSG : Lionel Messi ne parlera pas prolongation avant janvier

Engagé avec le PSG jusqu'en juin 2023 avec une année supplémentaire en option dans son contrat, Lionel Messi fera bientôt l'objet de négociations avec Luis Campos qui souhaite le prolonger. Toutefois, L'EQUIPE rappelle dans ses colonnes du jour que l'attaquant argentin refuse toute discussion avant la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année, et précise également que même s'il sent épanoui dans le projet du PSG, Messi a mal vécu les départs d'Angel Di Maria et Leandro Paredes cet été.



Le PSG négocie pour prolonger Verratti

Le Parisien confirme dans ses colonnes du jour la tendance dégagée mardi par L'EQUIPE sur la détermination du PSG à prolonger Marco Verratti, alors que le milieu de terrain italien de 29 ans est engagé jusqu'en 2024 dans la capitale. Luis Campos négocie déjà en coulisses avec Rafaela Pimenta, l'associée historique de Mino Raiola qui est décédé en avril dernier, et Verratti semble donc bien parti pour fixer son avenir au PSG.



José Mourinho bientôt au PSG grâce à Campos ?