PSG : La décision est prise pour l’avenir de Léo Messi

Publié le 14 septembre 2022 à 17h10 par Bernard Colas

Arrivé libre en provenance du FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi sort d’une première saison compliquée avec le PSG, mais la situation s’est arrangée pour l’Argentin après avoir effectué l’intégralité de la préparation avec son club. Ainsi, l’écurie parisienne songerait sérieusement à étendre le bail de La Pulga, courant actuellement jusqu’en juin 2022.

Pour sa première saison dans la capitale, Lionel Messi n’a pas apporté satisfaction. Il faut dire que l’Argentin débarquant dans l’inconnu après avoir passé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone. Aujourd’hui, le septuple Ballon d’Or semble plus épanoui au PSG, et cela se ressent sur le terrain. Messi a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives lors de ses 9 apparitions sous le maillot rouge et bleu, incitant la direction à vouloir sécuriser son avenir.

Le PSG compte prolonger Messi

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 (avec une option pour une année supplémentaire), Lionel Messi risque prochainement de faire parler de lui pour son avenir. En effet, le club de la capitale songe à lui proposer une prolongation après les derniers mois concluants de l’attaquant comme le confirme ce mercredi RMC . Une offensive déjà évoquée par d’autres sources ces derniers jours.

Messi n’est pas pressé

Pour autant, Lionel Messi ne devrait pas donner sa réponse dans l’immédiat. Alors que le FC Barcelone surveillerait aussi sa situation pour le rapatrier en fin de saison, l’international argentin se concentrerait sur sa saison et la Coupe du monde qui se rapproche. Aucune décision ne devrait donc être prise avant 2023.