PSG : Lionel Messi irrité par deux dossiers du mercato ?

Publié le 14 septembre 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Très proche de ses deux compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes, Lionel Messi a assisté, impuissant, au départ de ses compères durant le mercato estival puisque le PSG n’en voulait plus. Et l’ancien joueur du FC Barcelone aurait été assez marqué en interne par ces deux dossiers, se posant même quelques questions.

Après un exercice 2021-2022 plutôt décevant dans son ensemble, Lionel Messi (35 ans) revient en forme cette saison avec le PSG. À l’image du trio offensif qu’il compose avec Neymar et Kylian Mbappé, l’attaquant argentin enchaine les prestations convaincantes et sera forcément attendu vu les ambitions du club de la capitale en Ligue des Champions.

Di Maria et Paredes sont partis

Pourtant, Lionel Messi a vécu un mercato estival plutôt agité mais de manière indirecte, puisque le numéro 30 du PSG a vu partir ses compères argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes dont il est très proche. Selon les révélations de L’Equipe , Messi aurait d’ailleurs été relativement touché par ces départs.

Messi agacé ?

Le quotidien sportif précise même que l’attaquant argentin se serait posé quelques questions quant à sa situation au PSG, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2023. Malgré tout, Lionel Messi se sent épanoui sous les ordres de Christophe Galtier. Affaire à suivre.