PSG : Icardi, Draxler… La stratégie de Campos

Publié le 14 septembre 2022

Cet été, le marché des transferts a été animé au PSG, notamment dans le sens des départs. Le club de la capitale souhaitait opérer un gros dégraissage et Antero Henrique n’a pas déçu à ce sujet, réussissant à se séparer de tous les indésirables. Pour autant, il est déjà prévu que certains reviennent au PSG à la fin de la saison. Pour quelques semaines seulement ?

Si plusieurs joueurs ont rejoint l’effectif de Christophe Galtier cet été, nombreux ont également été ceux à quitter le PSG durant le mercato. En effet, plusieurs indésirables avaient été invités à partir et bien que la mission ne s’annonçait pas simple, le club de la capitale aura réussi à se débarrasser de ses indésirables. Plusieurs ont alors été vendus comme Thilo Kehrer ou Idrissa Gueye, d’autres ont été prêtés avec une option d’achat. Cela est arrivé pour Leandro Paredes ou Abdou Diallo, qui pourraient donc ne pas revenir au PSG. En revanche, pour Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa, il n’y a pas d’option d’achat et ils sont donc attendus à Paris l’été prochain.

Des opérations pas avantageuses pour le PSG

Partis respectivement à Galatasaray, Benfica et Fulham, Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa vont donc revenir au PSG à la fin de la saison. D’ailleurs, si le club de la capitale a réussi à se débarrasser de ces joueurs pour cet exercice, les opérations réalisées ne sont pas forcément à son avantage. En effet, pour l’Argentin, l’Allemand et le Français, le PSG va continuer de payer une grosse partie du salaire.

Remettre en valeur les indésirables

D’un point de vue économique, le PSG ne sort donc pas forcément gagnant de ces prêts pour Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Pour autant, pour Luis Campos et le club de la capitale, ces opérations seraient plutôt envisagées pour du moyen terme. En effet, ces 3 joueurs n’étaient clairement plus désirés au PSG et il n’était pas prévu qu’ils jouent énormément avec Christophe Galtier cette saison. Partis à Galatasaray, Benfica et Fulham, Icardi, Draxler et Kurzawa auront alors l’occasion de jouer cette saison. De quoi permettre alors au PSG de mettre en vitrine ses joueurs afin qu’ils reprennent un peu de valeur.

Rendez-vous en 2023

Et c’est donc à l’été prochain que les opérations du PSG pourraient finalement porter leurs fruits avec Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Alors qu’il était difficilement envisageable de les vendre lors du dernier mercato, la tendance pourrait être bien différente d’ici quelques mois. En effet, s’ils réussissent à briller, ils vont forcément attirer des prétendants. Et cela ne peut alors qu’être une bonne nouvelle pour le PSG qui pourrait enfin se débarrasser définitivement de ces indésirables et récupérer par la même occasion un chèque avec Icardi, Draxler et Kurzawa.