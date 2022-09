Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelles révélations sur les dessous de l’opération Icardi

Publié le 12 septembre 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

Tout au long de l’été, le PSG a cherché à se débarrasser de Mauro Icardi. Et Antero Henrique, en charge des départs à Paris, a finalement réussi à trouver une solution. Cela n’a pas été simple, mais c’est Galatasaray qui a récupéré l’Argentin sous la forme d’un prêt. Désormais à Istanbul, Icardi a vu son président apporter de nouvelles précisions sur cette opération.

Plus en odeur de sainteté au PSG, Mauro Icardi va passer la saison en Turquie. En effet, au terme de ce mercato estival, l’Argentin a été prêté, sans option d’achat, du côté de Galatasaray. De quoi permettre à Icardi de se relancer après des derniers mois compliqués sous le maillot du club de la capitale.

« Nous paierons 750 000€ pour le salaire d’Icardi »

Mauro Icardi a ainsi filé à Galatasaray en prêt, mais le PSG continuera de payer une très grosse partie de son salaire. Ce lundi, pour les médias du club stambouliote, Dursun Özbek, président de Galatasaray, a confirmé la répartition, lâchant : « Nous paierons 750 000€ pour le salaire d’Icardi ». De son côté, le PSG déboursera 6M€ comme cela avait déjà été annoncé.

