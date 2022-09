Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar a tranché pour l’avenir de Luis Campos

Publié le 12 septembre 2022 à 15h15 par Bernard Colas

À la recherche d’un nouveau directeur sportif, Chelsea lorgnerait Luis Campos. D’après la presse britannique, le club aurait déjà approché le conseiller football du PSG, mais dans la capitale française, un départ du Portugais n’est pas envisagé. D’ailleurs, l’état-major parisien voudrait rapidement sécuriser l’avenir du dirigeant en lui faisant signer un nouveau contrat.

Après l’AS Monaco et le LOSC, Luis Campos officie désormais au PSG en tant que conseiller football. Pour son premier mercato dans la capitale, le Portugais s’est montré actif en bouclant six arrivées, dont celles de Renato Sanches et Fabian Ruiz. Un travail qui n’est pas passé inaperçu en Angleterre, où Chelsea est à la recherche d’un nouveau directeur sportif après le départ de Marina Granovskaia. D’après la presse britannique, Chelsea aurait déjà entamé les contacts avec le Portugais, incitant le PSG à réagir.

Le PSG veut conserver Luis Campos

Comme l’explique 90min , Luis Campos serait libre de discuter avec d’autres clubs, faute de contrat d’exclusivité avec le PSG. Une situation que voudrait arranger l’écurie parisienne. À en croire les informations du média britannique, le Paris Saint-Germain voudrait offrir un contrat officiel à Luis Campos afin de sécuriser son avenir.

Plusieurs pistes à l’étude du côté de Chelsea

Une offensive qui pourrait alors contrarier les plans de Chelsea, bien que d’autres pistes sont à l’étude. Propriétaire du club londonien, Todd Boehly serait en discussion avec plusieurs candidats afin de nommer rapidement un directeur sportif. Successeur de Thomas Tuchel sur le banc, Graham Potter aura son mot à dire dans la décision, Todd Boehly voulant créer un lien fort entre la direction et le staff.