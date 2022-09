Foot - Mercato - OM

OM : Après son transfert de l’OM, Steve Mandanda se justifie

Publié le 14 septembre 2022 à 21h30 par Thibault Morlain

Durant le dernier mercato estival, une énorme surprise est intervenue à l’OM avec le départ de Steve Mandanda. Véritable légende du club phocéen, le champion du monde a décidé de faire ses valises. Libéré de ses deux dernières années de contrat à l’OM, Mandanda s’est alors envolé pour la Bretagne, s’engageant avec Rennes. Un choix sur lequel il est revenu.

Joueur le plus capé avec l’OM, Steve Mandanda restera longtemps dans l’histoire du club phocéen. Une belle histoire qui a toutefois pris fin lors du dernier mercato estival. En effet, dans une situation compliquée à Marseille, où il était devenu la doublure de Pau Lopez, Mandanda a fait le choix de quitter la Canebière afin de retrouver un rôle de numéro 1. L’international français a alors été libéré de son contrat, avec l’OM, qui courrait pourtant jusqu’en 2024, afin de s’engager avec Rennes.

Transferts - OM : Cette grosse recrue du mercato déjà indispensable pour Tudor ? https://t.co/MbQaG6ezOD pic.twitter.com/ekdLu5SN8n — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

« Prendre du plaisir et être sur le terrain »

Désormais en Bretagne, Steve Mandanda a retrouvé ses sensations en tant que titulaire. Et c’est ce qui l’a poussé à quitter l’OM pour rejoindre Rennes. En effet, en conférence de presse, le joueur de Bruno Génésio est revenu sur son énorme choix de carrière, expliquant : « Est-ce que je suis venu à Rennes pour jouer et disputer la Coupe du Monde ? Non c’était avant tout dans l’optique de prendre du plaisir et d’être sur le terrain. D’être dans un endroit où on se sent important et où je joue, où je prends du plaisir. Ce sont les choses qui m’ont amené à venir ici ».

Un retour de Mandanda en équipe de France ?