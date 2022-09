Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Une offensive est déjà programmée pour Zinedine Zidane

Publié le 15 septembre 2022 à 11h00 par Hugo Chirossel

Si le PSG en avait fait sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino, les Parisiens ne sont les seuls à convoiter Zinedine Zidane. L’entraîneur français est très sollicité et l’aurait également été par la Juventus durant le dernier mercato estival. Même s’il a refusé la proposition, la Vieille Dame n’aurait pas dit son dernier mot et pourrait revenir à la charge une fois que la Coupe du Monde au Qatar sera terminée.

Libre depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane ne semble pas pressé de retrouver un banc. L’entraîneur français a récemment été annoncé dans le viseur de Chelsea, mais les Blues n’auraient finalement même pas tenté le coup. Comme il l’avait confié dans les colonnes de L’Équipe , il comprend « l’anglais, mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans les clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement . »

Le PSG et la Juventus recalés

Dans ces conditions, une arrivée en France serait possible. Le PSG en rêvait et avait fait de Zinedine Zidane sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino, comme révélé par le10sport.com . Les Parisiens n'étaient pas les seuls, puisque Média Foot indique que la Juventus l’a également contacté. Mais comme le Paris Saint-Germain, la Vieille Dame a essuyé le refus du Ballon d’Or 1998. Pour autant, les Bianconeri n’auraient pas dit leur dernier mot et compteraient revenir à la charge dans les prochains mois.

La Juventus ne lâche pas l’affaire