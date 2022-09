Foot - Mercato - PSG

PSG : Le plan d’Al-Khelaïfi est révélé au grand jour pour Messi

Publié le 15 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé au PSG jusqu’en juin prochain, Lionel Messi pourrait voir son bail être prolongé non pas d’une, mais de deux saisons supplémentaires. Ce serait le plan sur lequel travaillerait le président Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

À l’été 2021, l’ex-directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi ont réalisé un coup de maître. En effet, alors que le FC Barcelone avait révélé ne pas pouvoir renouveler le contrat de Lionel Messi le 5 août de la même année, qui avait expiré le 30 juin, le PSG a bouclé l’arrivée libre de tout contrat de celui qui allait rafler quelques semaines plus tard son septième Ballon d’or.

Messi de retour à son top

Après une première saison plutôt poussive, Lionel Messi réalise un début d’exercice bien plus convaincant. Étant à l’origine des gros coups du PSG lors des matchs et parvenant à éblouir les supporters de quelques coups de génie comme son retourné acrobatique lors de la première journée de championnat à Clermont en août dernier (5-0). De quoi pousser Nasser Al-Khelaïfi à préparer la suite avec Lionel Messi. Certes, son contrat arrivera à expiration en juin prochain, mais le président du PSG disposerait tout de même d’une assurance.

Un contrat jusqu’en juin 2025 ?

À la signature de son contrat en août 2021, Lionel Messi s’était engagé jusqu’en juin 2023, mais une option pour rallonger le bail pour une saison supplémentaire avait été convenue entre les deux parties. D’après les informations communiquées par ESPN , le plan du président Al-Khelaïfi serait de prolonger le contrat de Messi d’une année supplémentaire après avoir activé l’option d’ores et déjà présente dans le bail signé entre les différentes parties. Si le PSG parvenait à ses fins, Messi serait alors lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025.

