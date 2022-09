Foot - Mercato - PSG

PSG : Aulas tente une opération, un transfert à 25M€ menacé ?

Publié le 16 septembre 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG a réussi un impressionnant dégraissage en se séparant de 28 joueurs, dont plusieurs sous la forme de prêts avec option d'achat, à l'image d'Abdou Diallo. L'international sénégalais a effectivement rejoint le RB Leipzig où il dispose d'une option d'achat de 25M€. Mais l'OL pourrait bien s'immiscer dans ce dossier.

Durant le mercato, le PSG a réalisé un énorme dégraissage en se séparant de 28 joueurs au total. Plusieurs d'entre eux sont partis sous la forme de prêts, à l'image d'Abdou Diallo. L'international sénégalais disposait d'une belle cote en Bundesliga depuis son passage au Borussia Dortmund, et a donc rejoint le RB Leipzig. Mais il est déjà surveillé par un autre club.

L'OL surveille Abdou Diallo

En effet, selon les informations de Media Foot , l'OL est déjà attentif à la situation d'Abdou Diallo. Déjà actif en vue du mercato estival de la saison prochaine, le club lyonnais souhaite notamment renforcer son secteur défensif qui présente de grosses lacunes depuis le début de saison. L'OL surveillera donc le défenseur prêté par le PSG durant toute la saison.

Une option d'achat pas obligatoire à Leipzig

Néanmoins, le RB Leipzig, qui a déjà versé 2M€ au PSG pour le prêt d'Abdou Diallo, aura bien évidemment la priorité dans ce dossier puisque le club allemand dispose d'une option d'achat estimée à 25M€. Mais si jamais elle n'est pas levée, l'OL pourrait bien se positionner concrètement sur l'ancien Monégasque dont le contrat s'achève en 2024. Et à un an de la fin de son bail, Abdou Diallo ne vaudra probablement plus 25M€.