Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offre va tomber, le mercato de Campos chamboulé ?

Publié le 16 septembre 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Toujours dans le viseur du PSG, Milan Skriniar devrait prochainement recevoir une offre de l'Inter Milan afin de prolonger son contrat qui s'achève pour le moment en juin prochain. Et le club lombard semble disposé à faire un gros effort pour le conserver en revoyant sa proposition à la hausse. Reste à savoir si cela sera suffisant pour éloigner la menace que représente le PSG.

Cet été, le PSG s'est renforcé en attirant six nouveaux joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Néanmoins, Christophe Galtier n'a pas manqué de souligner à plusieurs reprises qu'il était déçu de ne pas avoir pu recruter Milan Skriniar, priorité du club de la capitale durant tout l'été. Mais l'Inter Milan n'a jamais rien lâché dans ce dossier malgré le forcing du PSG. Et désormais, le club lombard doit écarter de façon définitive la menace parisienne.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a craqué pour Skriniar… mais trop tard ? https://t.co/SBlKTw8aGV pic.twitter.com/H4rb8L36yw — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Réunion au sommet pour Skriniar

C'est ainsi que selon les informations de TMW , une réunion au sommet est prévue dans les prochaines jours entre les représentants de Milan Skriniar et l'Inter Milan. L'idée serait que les deux parties se rencontrent après la trêve internationale puisque les dirigeants intéristes ont l'ambition de trouver une solution avant le mois de novembre. Une nouvelle offre devrait donc être transmise à Milan Skriniar.

L'Inter va revoir son offre à la hausse

En effet, le contrat de Milan Skriniar s'achève en juin prochain, et afin d'éviter un départ libre à l'issue de la saison ou une situation délicate en janvier, l'Inter Milan va transmettre une nouvelle offre à son défenseur. Avant l'arrivée du PSG dans l'équation, les deux parties avaient trouvé un terrain d'entente sur la base d'un salaire annuel estimé à 5M€, mais l'offre du club parisien change la donne. Et bien que l'Inter n'aura évidemment pas les moyens de s'aligner sur le PSG, la proposition devrait être revue à la hausse. L'idée serait que Milan Skriniar devienne l'égal des deux joueurs les mieux payés de l'effectif, à savoir Marcelo Brozovic et Lautaro Martinez qui touchent tous les deux 6,5M€ par an. Reste à savoir si cela sera suffisant pour éloigner la menace du PSG.