PSG : Antero Henrique s’est planté cet été, il limite la casse

Publié le 16 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Alors que Luis Campos attendait d’Antero Henrique qu’il puisse trouver un terrain d’entente avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, il n’en a été rien. Résultat, avec la blessure de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier doit compter sur Danilo à ce poste qui n’est pas le sien, mais le Portugais répond présent.

Nordi Mukiele est le seul joueur à vocation défensive à avoir rejoint les rangs de l’effectif de Christophe Galtier. Et ce, bien que l’entraîneur du PSG et le conseiller football Luis Campos aient souhaité recruter un défenseur central de formation afin de renforcer la défense à trois centraux mise en place par Galtier.

Le PSG a été tenu en échec pour Skriniar, Danilo répond présent

Cependant, alors que Luis Campos était parvenu à trouver un accord contractuel avec Milan Skriniar, Antero Henrique, qui était chargé de mener à bien les négociations de transfert, n’a pas pu en faire autant avec la direction nerazurri sur l’indemnité du transfert. Résultat, avec la blessure de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier est contraint d’utiliser Danilo Pereira en tant que défenseur central aux côtés de Sergio Ramos et de Marquinhos.

« C’est un poste que je connais bien »