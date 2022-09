Foot - Mercato - PSG

PSG : Un gros dossier du mercato est relancé

Publié le 16 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar a finalement été retenu par l’Inter Milan qui espère pouvoir le prolonger au plus vite. Luis Campos garde quant à lui l’espoir de pouvoir le recruter, mais le conseiller sportif du PSG voit débarquer un autre concurrent sur le dossier.

En plus de ses six nouvelles recrues du mercato estival (Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler) et de sa large opération dégraissage avec des indésirables poussés vers la sortie (Kurzawa, Icardi, Ander Herrera, Gueye, Kehrer, Rafinha…), le PSG a longtemps à recruter un défenseur central. Et pas n’importe lequel : Milan Skriniar (27 ans), l’international slovaque de l’Inter Milan.

Mercato - PSG : Campos peut boucler un incroyable transfert à 30M€ cet hiver https://t.co/EoPy6oZeeF pic.twitter.com/tMHhCHmeiC — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« On n’a pas pu le prendre »

Récemment interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur cet échec Skriniar au PSG : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition (….) C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre », a indiqué Galtier.

Le PSG n’a pas dit son dernier mot

À en croire les dernières tendances, le PSG envisage toutefois de revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar qui reste le profil privilégié par Luis Campos pour renforcer le secteur défensif. Mais ce n’est pas tout…

L’Atlético débarque !

Média Foot a révélé que l’Atlético de Madrid était entré dans la danse et envisageait à son tour de recruter Milan Skriniar au terme de son contrat avec l’Inter, en juin prochain, le profil du Slovaque plaisant énormément à Diego Simeone. Le PSG est donc prévenu, il a un nouveau concurrent sur le coup.