Mercato - PSG : Nouvelle précision sur ce gros échec de Luis Campos

Publié le 15 septembre 2022 à 21h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a essayé de recruter Milan Skriniar pour apporter une nouvelle solution à Christophe Galtier pour sa charnière centrale. Cependant, Luis Campos n’a jamais réussi à s’entendre avec l’Inter dans les négociations et le transfert n’a pas eu lieu. Mais outre l’aspect économique, le point de vue sportif aurait également joué un rôle dans cet échec.

Lors de ce mercato estival, le PSG voulait enregistrer l’arrivée d’un nouveau défenseur central. Luis Campos avait alors jeté son dévolu sur Milan Skriniar, qui entrait dans la dernière année de son contrat. Toutefois, l’Inter a été inflexible dans les négociations. Le club italien réclamait entre 75 et 80M€ pour le Slovaque, une somme bien trop importante aux yeux de Luis Campos. Les deux parties ne se sont jamais entendues et le transfert n’a pas pu être finalisé. Mais l’affaire aurait également capoté à cause d’un facteur sportif.

L’Inter a bloqué Skriniar pour le bien d’Inzaghi

Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport , Giuseppe Marotta aurait convaincu Steven Zhang de ne pas vendre Milan Skriniar au PSG parce qu’il est une pièce importante, voire essentielle, de la charnière centrale de Simone Inzaghi. Et cela se confirme en ce début de saison. Le Slovaque a débuté chaque match sur le terrain et n’a été remplacé qu’à deux reprises (contre Lecce pour le coup d’envoi de l’exercice 2022-2023 et face au Bayern Munich en Ligue des champions). Milan Skriniar est le joueur avec le plus de minutes jouées en ce début de saison, synonyme de son importance à l’Inter.

