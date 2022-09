Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos connaît déjà les dates du feuilleton Skriniar

Publié le 15 septembre 2022 à 10h45 par Axel Cornic

Grande priorité du Paris Saint-Germain en défense, Milan Skriniar se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’Inter. Un facteur très important, puisqu’après être allés jusqu’à 70M€ cet été, les Parisiens pourraient bien finir par recruter le défenseur slovaque pour 0€… à moins que les Nerazzurri ne trouvent une solution !

On n’a parlé que de lui cet été et on ne devrait pas finir d’entendre son nom. Priorité de Luis Campos lors du mercato, Milan Skriniar le reste en dépit des nombreux échecs enregistrés dans les négociations avec l’Inter. Le PSG semble d’ailleurs viser dès maintenant le 1er janvier, date à partir de laquelle Skriniar pourra s’engager librement avec un autre club.

L’Inter rencontrera Skriniar à la fin de la trêve internationale

L’Inter est consciente du danger et veut mettre toutes les chances de son côté afin de berner une deuxième fois le PSG. Calciomercato.com explique ce jeudi que les Nerazzurri ont déjà fixé un rendez-vous à la fin de la trêve internationale pour parler de la prolongation de Milan Skriniar, qui de son côté ne semble pas opposé à cette option.

La défense, le véritable chantier du PSG

C’est donc un automne capital que va vivre ce dossier, sachant que du côté du PSG on a cruellement besoin de renforts en défense. A part Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, qui est d’ailleurs actuellement blessé, Christophe Galtier n’a quasiment pas de défenseur de métier et d’expérience.