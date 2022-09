Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fofana, Skriniar… Luis Campos a enchaîné les échecs

Publié le 15 septembre 2022 à 00h00 par Jules Kutos-Bertin

Malgré le retour de blessure de Sergio Ramos, le PSG a cherché à recruter un défenseur central cet été. Mais après la non venue de Milan Skriniar, le club de la capitale a enchaîné les échecs. Wesley Fofana, Axel Disasi, Mohamed Simakan... Tous étaient suivis par Luis Campos mais aucun n’a fini par rejoindre Paris.

Arrivé cet été au PSG, Luis Campos a vécu son premier mercato en tant que conseiller sportif du club parisien. Si le Portugais a fait venir six joueurs pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier, le bilan global ne convainc pas Campos et l’entraîneur parisien. En cause : l’échec de certains dossiers, dont la piste du défenseur central.

Galtier dépité pour Skriniar

Intéressé par Milan Skriniar durant tout le mercato ou presque, le PSG n’a jamais trouvé d’accord en raison des exigences financières trop élevées de l’Inter Milan. « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre », regrettait Christophe Galtier en conférence de presse.

Fofana, Disasi, Simakan : Campos n’a pas réussi sa mission