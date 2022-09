Foot - Mercato - PSG

PSG : Incroyable coup de tonnerre dans le feuilleton Skriniar ?

Publié le 14 septembre 2022 à 13h10 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 14 septembre 2022 à 13h13

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival où il faisait partie des priorités, Milan Skriniar a finalement été retenu par la direction de l’Inter Milan qui souhaitait impérativement le conserver. Sauf que le défenseur slovaque arrive en fin de contrat, et l’Atlético de Madrid fait son arrivée dans ce dossier.

Interrogé mardi en conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur l’échec Milan Skriniar (27 ans) au PSG : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition (….) C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Le PSG recalé par l’Inter pour Skriniar

En effet, tout au long du mercato estival, le PSG a fait le forcing pour tenter de recruter Milan Skriniar qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’Inter, mais le club italien réclamait au minimum 75/80M€ une vente de son joueur slovaque, et Luis Campos a finalement lâché l’affaire.

