PSG : Poussé vers la sortie, Neymar n’a jamais douté

Publié le 14 septembre 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Avec l’arrivée de la nouvelle direction, Neymar a clairement été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, avec Luis Campos qui l’aurait notamment proposé à Chelsea et à Manchester City. Finalement resté, le Brésilien est sans aucun doute le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en ce début de saison… une façon pour lui de prendre sa revanche vis-à-vis de ses dirigeants ?

On a souvent été déçus par le Neymar parisien, mais cette fois-ci, force est de constater qu’il est bel et bien à un niveau incroyable. Meilleur buteur du PSG, la star brésilienne totalise 10 réalisations en 9 rencontres toutes compétitions confondues et semble vraiment faire l’unanimité au sein du vestiaire.

Neymar n’a jamais pensé quitter le PSG cet été

Une situation cocasse, quand on sait que le PSG a tout fait pour s’en débarrasser lors du mercato estival. La Provence le confirme ce mercredi, expliquant toutefois que Neymar n’aurait jamais eu l’intention de quitter le club qu’il a rejoint en 2017. Bien au contraire, puisqu’il a activé une clause permettant de prolonger automatiquement son contrat jusqu’en 2027.

« Il y a eu une prise de conscience de Ney par rapport à la saison dernière »