Foot - Mercato

Mercato : Nouvel échec pour Zidane après le PSG ?

Publié le 15 septembre 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Des médias comme RMC Sport et L’Equipe donnaient l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris-Saint-Germain comme acquise, mais c’est finalement Christophe Galtier qui a débarqué, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Toujours sans club, l’ancien du Real Madrid pourrait bientôt en retrouver un, puisque du côté de la Juventus la position de Massimiliano Allegri semble être de plus en plus fragilisée.

Si son objectif principal semble être le poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane reste un entraineur apprécié par les plus grands clubs européens. Cela a été le cas du PSG cet été et c’est désormais la Juventus qui pourrait tenter le coup.

Mercato : Une offensive est déjà programmée pour Zinedine Zidane https://t.co/5v75exOrfL pic.twitter.com/GkLe6jybRP — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

La piste Zidane évoquée à la Juventus

La défaite face à Benfica de ce mercredi (1-2), a soulevé une énorme vague de critiques à l’encontre de Massimiliano Allegri. Déjà dans le collimateur des supporters et des observateurs depuis un an, l’Italien est plus que jamais en danger et Zinedine Zidane fait figure de favori pour lui succéder.

Mais pour le moment, Allegri ne serait pas menacé