Une nouvelle solution se présente pour Cristiano Ronaldo

Publié le 15 septembre 2022 à 19h00 par Axel Cornic

C’est un sujet qui fait débat depuis le début du mercato estival et qui n’a pas fini de faire parler. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo a ratissé le marché afin de trouver un nouveau club lui permettant d’évoluer en Ligue des Champions, mais il a échoué. Toujours à Manchester United, il pourrait toutefois voir une nouvelle porte de sortie se dessiner…

C’est le comble de ne pas trouver le moindre club, quand on est Cristiano Ronaldo ! A 37 ans, le Portugais a encore soif de succès et avec Manchester United qui ne s’est pas qualifié en Ligue des Champions, il a essayé de trouver une solution. Jorge Mendes l’aurait vraisemblablement proposé au PSG, au Bayern Munich ou encore au Napoli et à l’AC Milan, sans oublier Chelsea. Récemment, on a d’ailleurs appris que le départ précipité de Thomas Tuchel du club londonien aurait eu un lien avec un refus catégorique d’une arrivée de Cristiano Ronaldo.

L’offres pharaonique d’Al-Hilal

S’il a toujours expliqué vouloir rester en Europe, Cristiano Ronaldo a également vu des pistes exotiques se présenter, avec des offres mirobolantes. CNN Portugal a notamment parlé d’une offre de 242M€ sur deux ans transmise par Al-Hilal, qui n’a toutefois pas su convaincre la star portugaise. Le club saoudien n’aurait pas lâché l’affaire et son voisin d’Al-Nassr aurait décidé d’également tenter le coup.

Un départ cet hiver, une véritable option

Une nouvelle occasion pourrait bientôt se présenter. Ces derniers jours déjà, La Gazzetta dello Sport parlait de la possibilité de voir Al-Hilal, Al-Nassr, mais également d’autres clubs pour le moment inconnus, de revenir à la charge lors du mercato hivernal. Il ne faut pas oublier que le contrat de Cristiano Ronaldo avec Manchester United se terminera en juin 2023 et à partir du 1er janvier, il pourra s’engager avec d’autres clubs.

