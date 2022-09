Foot - Mercato - OM

OM : Banni du mercato, il prépare un retour tonitruant

Publié le 15 septembre 2022 à 20h10 par Arthur Montagne

Poussé au départ durant tout le mercato, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM après son transfert avorté à l'OGC Nice lors de la dernière journée du marché. Néanmoins, depuis cet été, les départs se sont multipliés sur le front de l'attaque marseillaise, un secteur de jeu qui peine à convaincre. Une aubaine pour le jeune attaquant sénégalais ?

Cet été, l'OM s'est une nouvelle fois distingué sur le mercato en attirant 12 nouveaux joueurs. Un total impressionnant que Pablo Longoria avait prévu de compenser par des ventes. Par conséquent, le président marseillais a tout fait pour se séparer de Bamba Dieng. Auteur d'une bonne saison, le jeune attaquant sénégalais disposait d'une belle cote sur le marché et l'OM aurait pu récupérer un joli chèque d'environ 12M€ si sa visite médicale, préalable à son transfert à l'OGC Nice, n'avait pas capoté dans les dernières heures du mercato.

Un nouvel attaquant quitte l'OM

A l'inverse, d'autres attaquants ont quitté l'OM. Ainsi, Arkadiusz Milik a été prêté avec une option d'achat à la Juventus en toute fin de mercato et c'est désormais au tour de Cédric Bakambu de partir. L'international congolais a été libéré de son contrat à l'OM afin de s'engager avec l'Olympiakos où l'attend un bail de trois ans. Cela pourrait donc offrir une opportunité à Bamba Dieng.

Dieng vers un retour en force ?

En effet, avec tous ces départs, Bamba Dieng remonte dans la hiérarchie puisqu'il n'est plus devancé que par Alexis Sanchez et Luis Suarez. Mais alors que l'international chilien est bien évidemment titulaire indiscutable, le Colombien peine quant à lui à convaincre depuis le début de saison et surtout à justifier les 10M€ investis par l'OM cet été. Suffisant pour offrir une chance à Bamba Dieng ? Impossible à dire, mais l'international sénégalais est de retour à l'entraînement avec le groupe après avoir été mis à l'écart, et si le secteur offensif continue à afficher des lacunes, Igor Tudor n'aura peut-être plus le choix...