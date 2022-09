Foot - Mercato - OM

OM : C’est confirmé, un transfert va être annoncé (vidéo)

Publié le 15 septembre 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme annoncé ces dernières heures, Cédric Bakambu s’apprête à quitter l’OM. Le buteur congolais, qui n’entre plus du tout dans les plans du club phocéen et n’a pas été inscrit sur la liste en Ligue des Champions, s’apprête à rejoindre l’Olympiakos, et il vient d’ailleurs de débarquer en Grèce.

L’OM va connaître un mouvement de dernière minute sur le mercato ! Après son échec pour la vente de Bamba Dieng qui a présenté un souci à la visite médicale avec l'OGC Nice, le club phocéen est sur le point de libérer un autre attaquant n’entrant plus dans ses plans pour l’avenir : Cédric Bakambu (31 ans).

Bakambu est arrivé en Grèce

Le buteur congolais, qui avait été recruté libre en janvier dernier par l’OM qui lui offrait même l’un des plus gros salaires du vestiaire, s’apprête bel et bien à résilier son contrat pour s’engager avec l’Olympiakos. Une vidéo de son arrivée en Grèce confirme d’ailleurs l’annonce imminente de son transfert.

O @Bakambu17 είναι στην Ελλάδα. Ο 31χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη @OM_Officiel, πηγαίνει για εξετάσεις και το βράδυ υπογράφει για 2+1 χρόνια στον @olympiacosfc. #OlympiakosFC #Bakambu #Marseille #Ολυμπιακος #LastDayTransfers pic.twitter.com/NLpWR3OsR2 — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) September 15, 2022

Un départ de dernière minute

Une opération possible étant donné que le mercato estival ne fermera ses portes que ce jeudi soir en Grèce, permettant donc à l’OM de se débarrasser d’un indésirable. Pour rappel, il signera un contrat de trois ans avec l’Olympiakos.