Foot - Mercato - OM

Il fait ses adieux aux vestiaires, transfert imminent à l'OM

Publié le 15 septembre 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Arrivé libre en janvier dernier, Cédric Bakambu n'est déjà plus totalement dans les plans d'Igor Tudor. Par conséquent, poussé au départ, l'attaquant congolais a finalement trouvé une porte de sortie puisqu'il va signer avec l'Olympiakos où l'attend un contrat de trois ans.

Après un mercato essentiellement actif dans le sens des arrivées, l'OM s'active pour dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Cédric Bakambu va faire son départ afin de s'engager avec l'Olympiakos. Libéré de son contrat à Marseille, l'attaquant congolais va partir vers la Grèce dans les prochaines heures.

Bakambu fait ses adieux à l'OM

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Cédric Bakambu a fait ses adieux au vestiaire de l'OM. L'international congolais s'envole ce jeudi vers Athènes afin d'y passer sa visite médicale préalable à sa signature à l'Olympiakos.

Mercato - OM : Longoria a bouclé un transfert de dernière minute https://t.co/kdbDR7k6Yt pic.twitter.com/pTxYMZxJj3 — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Un contrat de 3 ans à l'Olympiakos ?

Un contrat de trois ans attend d'ailleurs Cédric Bakambu à l'Olympiakos qui va donc quitter l'OM seulement moins d'un an après sa signature en janvier dernier. A Marseille, l'ancien Sochalien n'entrait plus dans les plans d'Igor Tudor comme en témoigne son absence de la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions, et son temps de jeu famélique, seulement 58 minutes en Ligue 1 depuis le début de saison.