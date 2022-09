Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet énorme coup de gueule sur le mercato de Mbappé

Publié le 15 septembre 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

Alors que plusieurs informations sont sorties ces dernières heures au sujet du contrat de Kylian Mbappé, Jérôme Rothen s'agace une nouvelle fois de la façon dont est géré le cas de l'attaquant du PSG dans les médias, trop souvent pointé du doigt à son goût.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a fini par accepter de prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025 malgré l'intérêt du Real Madrid. Mais ces dernières heures, L'EQUIPE a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un bail courant jusqu'en 2024 avec à la clé une option pour une saison supplémentaire à la discrétion de Kylian Mbappé. Mais Jérôme Rothen s'agace de ces rumeurs.

PSG : Ligue des champions, transfert... Kylian Mbappé lâche ses révélations https://t.co/SanIYGHaiZ pic.twitter.com/EYgynC5dDR — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

«Franchement j’en ai marre d’entendre tout ça !»

« Non, non… Franchement j’en ai marre d’entendre tout ça ! Ce sont des termes de contrat et tant mieux pour lui si dans deux ans ou dans 18 mois il est libre. Mais à un moment, il faut arrêter de faire des histoires là où il n’y en a pas ! Kylian est assez froid sur certaines réponses en conférence de presse, c’est la réalité... Ça veut dire, en effet, ce qu’on lui a vendu comme projet pour qu’il signe n’est pas totalement en adéquation avec ce discours là, et ils ont ils vont peut-être mettre un peu plus de temps que prévu pour lui apporter des réponses positives comme il le voulait pour rester. Ça c’est la réalité ! », lance l'ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC .

«Il n’y a pas de problème ! »