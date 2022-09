Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos vise un gros coup pour le mercato de janvier

Publié le 15 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG durant le mercato estival, Milan Skriniar a finalement été retenu par l’Inter Milan qui a repoussé toutes les offres formulées par Luis Campos. Mais le conseiller sportif reviendra dès le mois de janvier à la charge pour le défenseur central slovaque.

Entre les nombreux indésirables poussés vers la sortie (Icardi, Kurzawa, Rafinha, Ander Herrera, Kehrer…) et les dossiers prioritaires pour le recrutement, Luis Campos a vécu un premier mercato très agité dans son nouveau rôle de conseiller sportif du PSG, en lieu et place de Leonardo. Et le dirigeant portugais s’est d’ailleurs cassé les dents sur un dossier : Milan Skriniar.

Mercato - PSG : Incroyable coup de tonnerre dans le feuilleton Skriniar ? https://t.co/3D1uE3m0Z1 pic.twitter.com/2jfaft8FfS — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Skriniar, l’échec de l’été du PSG

En effet, alors que Christophe Galtier a fait basculer le PSG tactiquement avec un nouveau système à trois défenseurs centraux, la piste menant à Skriniar a fait couler de l’encre tout au long du mercato, d’autant que le défenseur slovaque de 27 ans arrivera au terme de son contrat en juin 2023 avec l’Inter Milan. Mais le club nerazzurro a réclamé un montant trop conséquent, contraignant le PSG à tirer un trait sur ce dossier.

Les regrets de Galtier

Interrogé mardi en conférence de presse, Galtier s’est d’ailleurs confié sur cet échec Milan Skriniar au PSG : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition (…) C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Le PSG va revenir à la charge

Comme l’a révélé L’EQUIPE mercredi, le PSG n’a pas dit son dernier mot pour autant et compte revenir à la charge dès le mercato de janvier pour Milan Skriniar. Reste à savoir quelle sera la position du défenseur de l’Inter.