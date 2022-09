Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s'emballe dans ce feuilleton XXL du mercato

Publié le 14 septembre 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG a tout tenté pour faire venir Milan Skriniar, sans succès. Néanmoins, le club de la capitale n’aurait pas encore écarté cette piste et pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines. Toutefois, l’Inter ne lâcherait rien dans ce dossier alors qu’un nouveau prétendant serait entré dans la danse.

Cet été, le PSG a massivement dégraissé son effectif. Mais dans le sens des arrivées, Luis Campos et Christophe Galtier ne sont pas pleinement convaincus. Les deux hommes voulaient encore boucler quelques venues, dont celle d’un nouveau défenseur central. « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition (….) C’était important d’avoir ce défenseur supplémentaire. Malheureusement, on n’a pas pu le prendre » a d’ailleurs indiqué l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce mardi.

Campos a fait le forcing pour Skriniar pendant tout l’été

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé du côté de Luis Campos. Pendant tout l’été, le conseiller sportif parisien a tenté sa chance avec Milan Skriniar. Alors que le défenseur slovaque entrait dans la dernière année de son engagement, Luis Campos flairait la bonne affaire. Sauf qu’il ne s’est jamais entendu avec l’Inter, qui réclamait entre 75 et 80M€ pour libérer Milan Skriniar. Face à l’écart trop important entre les deux parties pendant les négociations, l’affaire n’a pas pu se faire. Mais l’avenir du défenseur central n’est pas encore totalement fixé. Le PSG prévoirait de revenir à la charge en janvier selon L’EQUIPE . Mais un autre prétendant serait également entré dans la danse.

L’Atletico entre dans la danse...

À en croire les informations de Média Foot , un autre club que le PSG s’activerait en coulisses pour Milan Skriniar. Il s’agirait de l’Atletico de Madrid. Diego Simeone se serait positionné sur le dossier dès maintenant afin de convaincre le Slovaque de ne pas prolonger à l’Inter. L’opportunité de récupérer le défenseur de 27 ans serait particulièrement alléchante aux yeux de l’entraîneur des Colchoneros .

... Mais l’Inter ne lâche rien