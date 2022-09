Foot - Mercato - PSG

PSG : La deadline est fixée pour ce gros transfert

Publié le 14 septembre 2022 à 15h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Ardemment courtisé par le PSG durant le mercato estival, Milan Skriniar fait encore couler beaucoup d’encre étant donné que son contrat avec l’Inter Milan court jusqu’en juin prochain. Et il semblerait que sa décision finale soit imminente, lui qui affole le marché des transferts.

Interrogé mardi en conférence de presse, Christophe Galtier affichait encore des regrets quant à l’issue du feuilleton Milan Skriniar au PSG durant le mercato : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition », a rappelé Galtier.

Du monde en coulisses sur Skriniar

Le PSG aurait toujours des vues sur Milan Skriniar dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain, mais l’Atlético de Madrid a également fait son apparition dans ce dossier et envisage de recruter le défenseur slovaque l’été prochain.

Le verdict va tomber pour Skriniar